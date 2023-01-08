Врачи и дворники: названы самые дефицитные профессии 2022 года

В Минздраве Карелии сообщили о том, что, кроме токарей и дворников, в 2022 году стране не хватало врачей.

По информации Минздрава России, врачи наравне с дворниками и токарями стали самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года.



На одну вакансию врача приходилось в среднем 0,8 резюме - почти в 50 раз меньше числа откликов на вакансию лаборанта, методиста и комплаенс-менеджера, сообщил в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, в республике для того, чтобы исправить ситуацию, вводят меры социальной поддержки медиков.



На эти цели в 2022 году направлено 85,2 млн рублей. В частности, власти закупили 22 служебные квартиры.



По федеральной программе «Земский доктор» 51 медработник получил единовременную выплату в один или два миллиона рублей.