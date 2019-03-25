Врачи из Мурманска спасли жизнь новорожденному из глухого поселка Карелии

Врачи из Кандалакши всю ночь спасали жизнь новорожденному ребенку из карельского поселка.

В субботу, 23 марта, бригада врачей анестезиологов и реаниматологов Кандалакшской центральной районной больницы в срочном порядке отправились в Карелию в поселок Чупа. Туда они выехали по просьбе первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия Елены Кузьмичевой, пишет газета "Вечерний Мурманск".

Там потребовалась срочная медицинская помощь малышу, который родился раньше срока и находился в тяжелом состоянии.

С 20 часов до 6 утра врачи Кандалакши боролись за жизнь и здоровье новорожденного ребенка. Затем в воскресенье, 24 марта, ребенок был передан бригаде специалистов Перинатального центра Петрозаводска, но уже в стабильном состоянии.