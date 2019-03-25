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Новости. Общество
16:33, 25 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

Врачи из Мурманска спасли жизнь новорожденному из глухого поселка Карелии

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Врачи из Кандалакши всю ночь спасали жизнь новорожденному ребенку из карельского поселка.

В субботу, 23 марта, бригада врачей анестезиологов и реаниматологов Кандалакшской центральной районной больницы в срочном порядке отправились в Карелию в поселок Чупа. Туда они выехали по просьбе первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия Елены Кузьмичевой, пишет газета "Вечерний Мурманск".

Там потребовалась срочная медицинская помощь малышу, который родился раньше срока и находился в тяжелом состоянии.
С 20 часов до 6 утра врачи Кандалакши боролись за жизнь и здоровье новорожденного ребенка. Затем в воскресенье, 24 марта, ребенок был передан бригаде специалистов Перинатального центра Петрозаводска, но уже в стабильном состоянии.

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Комментарии

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Копатыч
2019-03-25 18:00:15
А как же карельская сан.авиация? И почему должен был просить о помощи ребенку целый зам.министра здравоохранения? И почему у нас уже Чупа считается "глухим" поселком. Интересно чьими стараниями в Карелии оглохли и ослепли десятки деревень и поселков?
zanoza
2019-03-25 17:01:23
А ближе врачей не нашлось? Все мед. учреждения вблизи этого посёлка оптимизировали ?
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