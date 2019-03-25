Врачи из Мурманска спасли жизнь новорожденному из глухого поселка Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Врачи из Кандалакши всю ночь спасали жизнь новорожденному ребенку из карельского поселка.
В субботу, 23 марта, бригада врачей анестезиологов и реаниматологов Кандалакшской центральной районной больницы в срочном порядке отправились в Карелию в поселок Чупа. Туда они выехали по просьбе первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия Елены Кузьмичевой, пишет газета "Вечерний Мурманск".
Там потребовалась срочная медицинская помощь малышу, который родился раньше срока и находился в тяжелом состоянии.
С 20 часов до 6 утра врачи Кандалакши боролись за жизнь и здоровье новорожденного ребенка. Затем в воскресенье, 24 марта, ребенок был передан бригаде специалистов Перинатального центра Петрозаводска, но уже в стабильном состоянии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
23.03.2019, 21:40
18.03.2019, 12:32
18.03.2019, 19:10
Аналитика
Сегодня 14:18
Капитал
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
Сегодня 11:50
22.03.2019 16:22
22.03.2019 12:33
20.03.2019 10:10
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии