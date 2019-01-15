Врачи Карелии советуют не выпивать до и после крещенских купаний

В Минздраве Карелии рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям и чего следует предостерегаться.

Если у вас есть сомнения в своем здоровье, перед купанием в ледяной иордани лучше проконсультироваться с врачом.

Заведующая Центром медицинской профилактики Карелии Наталья Прищепа рассказала, что наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, почек, суставов и ОРВИ являются противопоказанием.

Кроме того, купание в ледяной воде не рекомендуется детям и пожилым людям старше шестидесяти лет, если они не подготовлены к такому мероприятию.

Врач также рассказала о правилах, соблюдение которых позволит избежать неблагоприятных последствий:

1. Купаться необходимо только в специально оборудованном и разрешенном месте не более 10 секунд при температуре воздуха не ниже минус 10 градусов;

2. Одежда должна быть такой, чтобы перед самым погружением ее можно было быстро снять;

3. Перед заходом в воду выполните ряд физических упражнений в теплом помещении, чтобы согреться;

4. Заходите в воду постепенно;

5. Не погружайтесь в воду с головой;

6. Не употребляйте алкоголь до и после купания;

7. После купания переоденьтесь в теплую одежду и выпейте горячего чая.