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Врачи Карелии устроили телемост с федеральной клиникой, чтобы узнать, как лечить тяжелобольного пациента

Новости. Общество
09:00, 02 Ноября 2022
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова с помощью телемедицины проконсультировали врачей Республиканской больницы им В.А. Баранова.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что когда наши врачи сталкиваются с очень сложными для диагностики случаями заболеваний, с помощью телемедицины они имеют возможность обсудить тактику лечения больного с коллегами из медицинских организаций более высокого уровня.

«На днях в ходе телемедицинской консультации специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова и Республиканской больницы им В.А. Баранова рассмотрели тактику ведения пациента с терминальной стадией заболевания печени. После получения дополнительных результатов обследования пациента федеральным центром будет рассмотрен вопрос о возможности трансплантации печени», - сообщил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии напомнил, что с начала года в Республиканской больнице им. В.А.Баранова организовано 495 телемедицинских консультаций с федеральными клиниками, институтами, национальными медицинскими исследовательскими центрами, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Это больше, чем за весь прошлый год (473 консультации) и за 2020 год (345).

Наибольшее количество консультаций проведено в интересах пациентов, нуждающихся в помощи по сердечно-сосудистой хирургии, ревматологии, эндокринологии и травматологии. Это пациенты не только РБ, но и других медицинских организаций, в том числе центральных районных больниц. В 135 случаях принято решение о переводе пациента в федеральную клинику для оперативного лечения, уточнения тактики лечения или коррекции терапии, в 79 случаях консультанты дали рекомендации по изменению схемы медикаментозного лечения.

Центры телемедицины для взаимодействия с федеральными клиниками у нас есть также в Республиканском онкологическом диспансере и Детской республиканской больнице.

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