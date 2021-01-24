Врачи ковид-центров Карелии борются за жизни 112 тяжелобольных

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 25 января, в стационарах находятся 675 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 553 - в состоянии средней тяжести, 112 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободно 27,3% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34697 человек. Выздоровели – 29105. Умерли 214 пациентов.