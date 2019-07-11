Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Эксперты советую есть шоколад в первой половине дня.

"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", – рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.



Он отметил, что есть шоколад лучше в первой половине дня, поскольку он содержит сахар и довольно калориен, а кроме того, в нем есть – вещества, обладающие возбуждающим действием, которые могут ухудшить процесс засыпания, пишет издание "РИА Новости".



Врач-диетолог клиники "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова в свою очередь отметила, что с точки зрения калорийности и энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.



При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад полезнее, так как в нем больше какао-бобов и, соответственно, полезных компонентов.



"Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина", – пояснила Ливанцова.



Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение, добавил Буеверов, отметив, что в нем есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.