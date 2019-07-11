Подписаться
Новости. Общество
20:40, 11 Июля 2019
фото: pixabay.com

Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Загрузка...

Эксперты советую есть шоколад в первой половине дня.

"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", – рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он отметил, что есть шоколад лучше в первой половине дня, поскольку он содержит сахар и довольно калориен, а кроме того, в нем есть – вещества, обладающие возбуждающим действием, которые могут ухудшить процесс засыпания, пишет издание "РИА Новости". 
 
Врач-диетолог клиники "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова в свою очередь отметила, что с точки зрения калорийности и энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.

При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад полезнее, так как в нем больше какао-бобов и, соответственно, полезных компонентов.

"Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина", – пояснила Ливанцова.
 
Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение, добавил Буеверов, отметив, что в нем есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-11 20:53:14
Какие еще эксперты. Доверяю только карельским учОным.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

Сегодня 14:27
Политкухня
Не интригует и не торгуется 3
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства. 
Жители карельской деревни отказываются умирать 4
Сегодня 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»