Врачи назвали главную опасность жары для здоровья

Врач-ангионевролог назвал главную опасность жары для здоровья.

В первую очередь такая погода несет риск для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей. Об этом рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы "Стоп-инсульт" Евгений Широков в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК, пишет "Лента.ру".

"В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление", — объяснил эксперт.

Недостаток жидкости в организме также приводит к сгущению крови, в связи с чем люди, больные атеросклерозом, испытывают дефицит питания тканей кровью. С этим врач связал частые инсульты и инфаркты в жаркое время года.

Кроме того, жара оказывает дополнительную нагрузку на дыхательные органы, из-за чего люди с хроническими заболеваниями легких зачастую чувствуют себя плохо. На здоровье также негативно могут отразиться солнечные ожоги — они могут привести к повышенной свертываемости крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития тромбоза у людей с атеросклерозом.

В жаркую погоду рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок, носить головной убор, надевать легкую одежду из натуральных тканей. Также нужно пользоваться солнцезащитными кремами и закрывать кожу от прямых солнечных лучей.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что во время жары утолять жажду лучше всего водой комнатной температуры без сахара и без газа. По его словам, теплая вода лучше утоляет жажду. К тому же, она не спровоцирует ангину.