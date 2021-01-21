Врачи одной из поликлиник Петрозаводска сообщили об отсутствии вакцины от COVID-19

Представители петрозаводской поликлиники №4 сообщили, что вакцина от коронавируса временно отсутствует в медицинском учреждении.

Сотрудники поликлиники №4 Петрозаводска предупредили пациентов о нехватке вакцины от COVID-19 и принесли извинения. Информация об этом размещена в паблике медучреждения в соцсети.

"Уважаемые пациенты, приглашенные на прививку от COVID-19 на 22-24 января! По независящим от поликлиники причинам вакцина временно отсутствует. Если до Вас не дозвонились наши работники или Вы не получили SMS о переносе вакцинации, Вы можете обратиться в регистратуру, в том числе по телефону 53 35 22 ( звоните с 11 до 19 часов) для решения вопроса о новой дате вакцинации. Приносим извинения за доставленное неудобство", - обратилась к пациентам администрация поликлиники.

По данным на 20 января, более полутора тысяч человек в Карелии сделали прививки от коронавируса.