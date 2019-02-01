Врачи Офтальмологического центра Карелии возобновят выезды в районы

Весной специалисты Офтальмологического центра Карелии вновь выедут в районы республики для оказания консультативной помощи.

Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.

- В 2019 году работа выездных бригад в районы Карелии возобновится. Сейчас потеплеет – и поедем, - сказал Олег Ковригин, - людей надо лечить, нельзя делать так, чтобы глазные заболевания, которые можно вылечить на первой стадии попали к нам на 3-4, когда уже можно просто развести руками, и это касается и детей, и пожилых людей с плохим зрением.



фото "Столицы на Онего"

Благодаря работе Офтальмологического центра в Карели серьезно уменьшилось количество жителей с проблемами зрения. Я горжусь тем, что в первый месяц работы мы убрали очередь на ожидание операции ветеранов Великой Отечественной войны. Почему это не было сделано раньше, не могу понять. Все должны понимать, что ветераны - это люди пожилые, они уходят. Нужно дать им хорошее зрение и хорошее качество жизни в благодарность за то, что они сделали для остальных.

Что еще планируется сделать в Карелии для развития офтальмологии, читайте здесь.