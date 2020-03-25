Врачи-пенсионеры, студенты и медики частных клиник отправятся на борьбу с коронавирусом в Карелии

Власти Карелии констатировали нехватку медицинских работников в условиях пандемии и намерены призвать на борьбу с коронавирусом новые кадровые силы.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил на брифинге в правительстве о планах по привлечению студентов, врачей из частных медучреждений, а также медиков пенсионного возраста для противостояния коронавирусной инфекции в республике.

"Мы работаем в режиме 24 часа. Нагрузка очень большая. И, конечно, у нас изначально был недостаток, дефицит кадров. Он же никуда не делся. Мы просто делаем сейчас дополнительные резервы в наших кадрах. При необходимости мы будем подключать еще тех медицинских работников, которые находятся вне системы: это частные медицинские клиники. … Кроме этого, будут привлечены волонтеры - при желании, конечно, они будут работать. Естественно, это ординаторы первого, второго курсов и студенты медицинского колледжа. Они нам будут очень важны", - сказал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, также Минздрав обратится за помощью к врачам-пенсионерам. Министр отметил, что эти сотрудники, находящиеся в группе риска по возрасту, могли бы помогать медработникам, трудясь при этом без контакта с пациентами.

Глава Минздрава призвал жителей Карелии корректно относиться к медикам, которые на данный момент испытывают перегрузки и подвергают себя риску заражения.

"Здравоохранение находится на переднем звене борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас нашим медицинским работникам очень тяжело", - сказал он.

Ранее власти Карелии сообщили о планах по спасению беременных от последствий коронавируса.