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Врачи-пенсионеры, студенты и медики частных клиник отправятся на борьбу с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
13:26, 26 Марта 2020
фото: pixabay.com / TerriAnneAllen
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Власти Карелии констатировали нехватку медицинских работников в условиях пандемии и намерены призвать на борьбу с коронавирусом новые кадровые силы.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил на брифинге в правительстве о планах по привлечению студентов, врачей из частных медучреждений, а также медиков пенсионного возраста для противостояния коронавирусной инфекции в республике.

"Мы работаем в режиме 24 часа. Нагрузка очень большая. И, конечно, у нас изначально был недостаток, дефицит кадров. Он же никуда не делся. Мы просто делаем сейчас дополнительные резервы в наших кадрах. При необходимости мы будем подключать еще тех медицинских работников, которые находятся вне системы: это частные медицинские клиники. … Кроме этого, будут привлечены волонтеры - при желании, конечно, они будут работать. Естественно, это ординаторы первого, второго курсов и студенты медицинского колледжа. Они нам будут очень важны", - сказал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, также Минздрав обратится за помощью к врачам-пенсионерам. Министр отметил, что эти сотрудники, находящиеся в группе риска по возрасту, могли бы помогать медработникам, трудясь при этом без контакта с пациентами.

Глава Минздрава призвал жителей Карелии корректно относиться к медикам, которые на данный момент испытывают перегрузки и подвергают себя риску заражения.

"Здравоохранение находится на переднем звене борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас нашим медицинским работникам очень тяжело", - сказал он.

Ранее власти Карелии сообщили о планах по спасению беременных от последствий коронавируса.

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Комментарии

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zanoza
2020-03-26 14:31:42
Ну вот и аукнулась вам ваша бездумная оптимизация!
David
2020-03-26 13:52:20
Долго думал-то? И чё они будут делать? Ходить с вдумчивым видом?
Гость
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