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Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус

Новости. Общество
10:27, 06 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии рассказал подробности о новых выявленных случаях Covid-19.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

Все семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Петрозаводске. Пятеро заразившихся контактировали с ранее выявленными больными.

"Показателен случай с петрозаводчанином 69 лет, который заболел после контакта с водителем магазина "Дикси", работающим в Санкт-Петербурге. С тяжелой пневмонией заболевший доставлен в госпиталь, подключён к аппарату ИВЛ", – написал на своей странице Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-05-06 11:02:25
Губер про аппараты ИВЛ, а акдемик Чучалин, на видеосовещании с Путиным, сказал, что лечат от вируса НЕ так и аппараты ИВЛ не причем. Кто прав то?
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-06 11:19:20
бюджет, ИВЛ - не лечение, а веревочка, кинутая в могилу, чтобы выбраться, если сил хватит...
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