Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус

Глава Карелии рассказал подробности о новых выявленных случаях Covid-19.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

Все семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Петрозаводске. Пятеро заразившихся контактировали с ранее выявленными больными.

"Показателен случай с петрозаводчанином 69 лет, который заболел после контакта с водителем магазина "Дикси", работающим в Санкт-Петербурге. С тяжелой пневмонией заболевший доставлен в госпиталь, подключён к аппарату ИВЛ", – написал на своей странице Артур Парфенчиков.