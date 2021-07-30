Врачи посоветовали пройти реабилитацию 8 детям из поселка Найстенъярви в Карелии, пострадавшему от пожаров

Врачи Суоярвской ЦРБ, а также специалисты Городской детской больницы Петрозаводска провели медосмотр населения поселка Найстенъярви, который с 14 июля охвачен огнем.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что медики выезжали в поселок Найстенъярви для осмотра местных жителей.

«Врачи провели медицинский осмотр жителей поселка, в том числе участвовавших в тушении пожара. Пациентам, имеющим симптомы недомогания, оказана медицинская помощь, сделаны назначения. Граждан, нуждающихся в госпитализации, не выявлено», - сказал Охлопков.

В минувшую субботу, 31 июля, глава Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети, что по его поручению медики вновь работали в Найстенъярви.

«Они осмотрели жителей поселка и соседних населенных пунктов, в том числе более 40 детей. В срочной госпитализации по состоянию здоровья никто не нуждался. 8 детям рекомендовано прохождение реабилитации на базе Городской детской больницы. Также всем даны рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению», - рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что детей из поселка Найстенъярви в Карелии, который пострадал от лесных пожаров, отправят отдыхать на море.