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Детей из поселка Найстенъярви в Карелии, который пострадал от лесных пожаров, отправят отдыхать на море

Новости. Общество
12:23, 28 Июля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии продолжается детская оздоровительная кампания, сообщили в правительстве республики.

У 1600 детей из Карелии есть возможность отдохнуть в республике в августе. Для них будет работать 31 пришкольный лагерь в большинстве районов республики.

Кроме того, 13 и 15 августа две группы из 128 ребят поедут в лагерь «Юбилейный», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края. В первую группу наберут детей из малообеспеченных семей, а также 15 ребят из пострадавшего от пожара Суоярвского района, в том числе четыре ребенка из Найстенъярви. Сотрудники Минобразования и спорта Карелии уже заключают соответствующий контракт. 15 августа в Туапсинский район направят вторую группу детей, которые проживают в арктических территориях Карелии.

Напомним, что в России работает программа кешбэка на путёвки в детские лагеря. Те родители, кто оплатил поездку до 25 мая 2021 года, могут воспользоваться этой подробной инструкцией, которая опубликована в официальном сообществе «Республика Карелия». В случае возникновения вопросов можно позвонить в Министерство образования и спорта Карелии по телефону 717-322.

Родители, которые купили путёвку после 25 мая через портал https://мирпутешествий.рф, получат выплату автоматически.

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