Врачи рассказали о смертельной опасности излишнего употребления воды

Зарубежные медики предупредили, что употребление слишком большого количества воды является опасным для здоровья, так как может спровоцировать "опьянение" жидкостью, которое в свою очередь может стать причиной нарушения работы мозга и вызвать кому.

Как пишет Business Insider со ссылкой на исследователей, почки в состоянии обработать примерно 800-1000 миллилитров воды в час. Превышение допустимого количества грозит нарушением баланса натрия в человеческом организме.

При этом самыми уязвимыми, очевидно, являются люди, страдающие от проблем с почками. Таким образом, чрезмерная гидрация, вероятно, так же опасна, как и обезвоживание, заключили эксперты, пишет "Российская газета".

Они отметили, что безопасной дозой воды в сутки является употребление около трех-четырех литров жидкости (в зависимости от того, в каком климате человек проживает).