Врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу городской больницы скорой помощи в инстаграме.

Пациента доставили в больницу ночью.

"Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", — говорится в сообщении.

После операции пациенту сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию.