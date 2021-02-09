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Врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Новости. Общество
23:30, 09 Февраля 2021
фото: © Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону/Instagram
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В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу городской больницы скорой помощи в инстаграме.

Пациента доставили в больницу ночью.

"Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", — говорится в сообщении.

После операции пациенту сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-10 00:09:44
стопудово агрекалчнутый на всю голову. Леопольдишка активно жестикулировал ручонками :)
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