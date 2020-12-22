Врачи в Карелии борются за жизни 133 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 736 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 23 декабря госпитализированы 736 человек, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 133 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 23 декабря составляет 19.6 процента, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии три человека скончались от коронавируса и 377 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 24952 человека. Выздоровели – 17385. Умерли 144 пациента.