Врачи в Карелии не смогли спасти женщину, которую избил пьяный сын

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Новости. Криминал
15:11, 15 Июля 2020
фото: © ThinkstockPhotos
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Житель Сегежи выпил и забил до смерти свою мать, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в августе 2019 года 37-летний житель Сегежи, находясь в поселке Каменный бор Сегежского района, в ходе совместного распития спиртного поссорился со своей матерью и избил ее руками и ногами. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений.

Судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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