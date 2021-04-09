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Врачи в Карелии продолжают бороться за жизнь шести крайне тяжелых больных коронавирусом

Новости. Общество
10:11, 10 Апреля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 апреля, в стационарах находятся 360 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 325 - в состоянии средней тяжести, 29 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее также 6 пациентов были на особом контроле врачей, но 9 апреля только один крайне тяжелый больной находился на инвазивной ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек, трое мужчин скончались. Общее число инфицированных составляет 44648. Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 415 человек.

 

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