Врачи в Карелии спасают 829 ковидных больных, 60 из которых находятся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в больницах Карелии находятся 829 ковид-больных, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 7 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 649 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 203 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 194 человека, средней тяжести — 42 и 21 тяжелый пациент.

В больницах с коронавирусом находится 826 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, 60 находятся в тяжелом состоянии - все они были непривиты.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 51584 человека.

За сутки выздоровели еще 139 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48355 человек.