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Врачи в Карелии спасают 829 ковидных больных, 60 из которых находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:32, 07 Июля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

На сегодняшний день в больницах Карелии находятся 829 ковид-больных, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 7 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 649 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 203 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 194 человека, средней тяжести — 42 и 21 тяжелый пациент.

В больницах с коронавирусом находится 826 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, 60 находятся в тяжелом состоянии - все они были непривиты.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 51584 человека.

За сутки выздоровели еще 139 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48355 человек.

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Комментарии

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Zim
2021-07-07 10:01:44
А когда в отделении один врач на 60 больных, это нормально?
Самуил
2021-07-07 10:24:59
ZimВВ: "...не нормально, не нормально!.." - сказал Груздёв на допросе...
Самуил
2021-07-07 10:18:07
ZimВВ, "..не нормально, не нормально!..."
бюджет
2021-07-07 09:58:15
Если "взять" количество умирающих за сутки в России и Индии и сравнить с количеством населения, то картина яснее ясного. Или верить этому низзя?
Самуил
2021-07-07 10:22:47
Ув.бюджет, Индия пока-шо "нам" - не указ! (Вася тому аргумент)
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