Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 58 тяжелобольных пациентов, 7 человек не могут сами дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 марта, в стационарах находятся 509 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 444 - в состоянии средней тяжести, 58 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 105. Всего в республике за время пандемии инфицирован 42 800 человек. Выздоровели – 39 258. Умерли 353 пациента.