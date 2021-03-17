Жертвами коронавируса стали еще три пожилых жителя Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республики достигло 353.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 18 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 73-летний житель поселка Пиндуши, в Госпитале для ветеранов войн – 74-летняя жительница Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице – 69-летняя жительница поселка Ладва. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 353 человека.

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести.

С начала пандемии число инфицированных составляет уже 42800.

За минувшие сутки выздоровели еще 169 человек. Всего выписано по выздоровлению 39258 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6936,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3010,9 случая, по Северо-Западу – 5326,8.

Ранее сообщалось, 30-летний молодой человек умер от коронавируса в Карелии.