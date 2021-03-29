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Врачи в ковид-центрах Карелии по-прежнему борются за жизни 6 крайне тяжелобольных пациентов

Новости. Общество
09:54, 30 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 30 марта, в стационарах находятся 463 жителя республики, заболевшего COVID-19. Из них 417 - в состоянии средней тяжести, 40 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии составляет 10,2 процента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 87 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 43859 жителей Карелии, умерли от коронавируса 387 человек. Выздоровели 41186 человек, за сутки выписан по выздоровлению 171 пациент.

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