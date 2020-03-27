Врачи в Петрозаводске просят владельцев авто помочь им добраться до работы и обратно

В связи с тем, что общественный транспорт ходить не будет, медики Республиканской больницы им. Баранова обратились к неравнодушным жителям Петрозаводска помочь им добраться до работы и обратно.

Соответствующее объявление появилось в паблике Республиканской больницы им. Баранова.

"В связи с приостановкой работы общественного транспорта сотрудники Республиканской больницы обращаются с просьбой к автолюбителям г. Петрозаводска помочь добираться до работы к 8:00 и к 8:30 и домой после 16:00 и после 20:00. Спасибо всем, кто отзовется! Просьба контакты оставлять в комментариях".

Оставлять комментарии можно по ссылке.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился приостановить работу общественного транспорта с 28 марта.