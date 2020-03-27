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Врачи в Петрозаводске просят владельцев авто помочь им добраться до работы и обратно

Новости. Общество
21:54, 27 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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В связи с тем, что общественный транспорт ходить не будет, медики Республиканской больницы им. Баранова обратились к неравнодушным жителям Петрозаводска помочь им добраться до работы и обратно.

Соответствующее объявление появилось в паблике Республиканской больницы им. Баранова.    

"В связи с приостановкой работы общественного транспорта сотрудники Республиканской больницы обращаются с просьбой к автолюбителям г. Петрозаводска помочь добираться до работы к 8:00 и к 8:30 и домой после 16:00 и после 20:00. Спасибо всем, кто отзовется! Просьба контакты оставлять в комментариях".

Оставлять комментарии можно по ссылке.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился приостановить работу общественного транспорта с 28 марта.

 

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Комментарии

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Алексей84
2020-03-27 22:56:42
Это касается не только мед. персонала. В городе много людей работает на предприятиях с непрерывным производством. Эти люди будут работать всю следующую неделю. Как им всем добираться до работы?

Лично я тоже буду работать на следующей неделе. Но я хожу на работу пешком.
Дмитрий Коркин
2020-03-27 22:45:58
Сейчас столько пазиков маршрутных без дела стоять будет. Правительству необходимо задействовать данные авто для доставки мед. персонала до места работы.
sergo
2020-03-27 22:25:12
Вообще то бардак!
Для медицинского персонала администрация больниц и правительство, могли бы организовать трансфер.
Гость
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