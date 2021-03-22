Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа

Ученые выяснили, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа.

Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек.

Как выяснилось, у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой.

Кроме того, ученые обнаружили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у носителей второй и третьей группы крови на 51 и 47 процентов выше, чем у других.

Тем не менее люди с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению.

Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. По ее мнению, у пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции. А у пациентов со второй и четвертой чаще встречается рак поджелудочной железы.