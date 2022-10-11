Временные пункты сбора шин откроются еще в двух районах Петрозаводска

В пятницу, 18 ноября, откроются временные пункты сбора шин на Ключевой и в Октябрьском районе, сообщили в администрации Петрозаводска.

На этот раз временные пункты сбора авторезины откроются на Ключевой и в Октябрьском районе в пятницу, 18 ноября, в 14.00. Контейнеры, в которых жители карельской столицы смогут оставить отработанные шины, установят возле городской поликлиники № 4 на Нойбранденбургской улице, 1 и в Приозёрном парке на пересечении Гидропортового спуска и аллеи Героев Труда.

Заполненные бункеры увезут на территорию предприятия в субботу, 19 ноября, в 17.00.

В администрации напомнили, что отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех шин. Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. Телефон организации: +7 (8142) 57-18-89.

За выброс и сжигание использованных шин нарушителям грозит штраф. Автомобильные покрышки – это отходы IV класса опасности. Также запрещено захоронение отработанных шин и использование их в обустройстве газонов и клумб.

Ранее временные пункты сбора шин открылись на Кукковке и Древлянке.