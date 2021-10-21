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Временный локдаун вводится в столице России

Новости. Общество
12:43, 21 Октября 2021
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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Во время нерабочих дней в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, при этом систему QR-кодов возобновлять не планируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом пишет агентство РБК.

Закроются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские.

Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Столичные рестораны будут работать на вынос.

Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.

Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-10-21 13:07:52
Так и будут жить - то в аптеку, то в магазин.
Кир
2021-10-21 12:51:27
Ещё не вечер. Вирус отформатирует общество, страну "развитого социализма". :)
NEZITIC
2021-10-21 12:48:07
удельный князек Собакин совсем страх потерял, куклу силиконовую Г. и его уже надо на атомный реактор посадить без спецзащиты
Изя
2021-10-21 12:56:00
NEZITIC, и явно не сам порешал проблему )))
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