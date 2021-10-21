Временный локдаун вводится в столице России

Во время нерабочих дней в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, при этом систему QR-кодов возобновлять не планируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом пишет агентство РБК.

Закроются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские.

Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Столичные рестораны будут работать на вынос.

Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.

Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.