Временный мост строят на важной трассе в Карелии

Власти республики рассказали, когда закроется основной мост на трассе «Петрозаводск — Суоярви».

Как рассказали в Минтрансе Карелии, в настоящий момент продолжается установка временного моста через реку Шуя в Суоярвском районе. Подрядчик установил опоры и занялся пролетами.

Временная переправа необходимо для реконструкции существующего моста на трассе «Петрозаводск — Суоярви» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На мосту планируется обновить коммуникации, дорогу к переправе, установить освещение, провести водоотводную канализацию с локальными очистными сооружениями. Ширина моста после реконструкции увеличится до 10,9 м, а его длина — до 83,61 м. Завершение всех работ запланировано до 01 августа 2024 года.