Временный пункт приема шин откроется в субботу в Зарецком парке Петрозаводска

Жители столицы Карелии смогут сдать использованную авторезину на утилизацию на набережной Гюлинга.

Завтра, 21 мая, с 8 до 20 часов в Зарецком парке будет организован пункт приема авторезины. Контейнер установят со стороны набережной Гюллинга в районе пересечения с улицей Коммунистов. Автомобилисты смогут сдать использованные шины на утилизацию бесплатно, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек. Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. Телефон организации: +7 (8142) 57-18-89.

За выброс и сжигание использованных шин нарушителям грозит штраф. Автомобильные покрышки — это отходы IV класса опасности. Также запрещено захоронение отработанных шин и использование их в обустройстве газонов и клумб.