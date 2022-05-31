Врио главного судебного пристава Карелии Андрей Киндт приглашает жителей республики на личный прием

Личный прием граждан и представителей организаций пройдет по вопросам взыскания алиментных платежей, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

В УФССП Карелии 15 июня с 10.00 до 12.30 будет организован личный прием граждан и представителей организаций по вопросам взыскания алиментных платежей.

Личный прием проведут:

— Врио руководителя УФССП России по Республике Карелия — главного судебного пристава Республики Карелия Андрей Киндт;

— Врио начальника отдела организации исполнительного производства Ольга Томилова;

— начальник отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Андрей Ламзин;

— начальник отделения организации дознания Адалят Мурадов.

Прием будет проводиться по адресу: г. Петрозаводск, Красная 33.

Запись по телефону 8 (814 2) 73-04-05 до 10 июня включительно.