Врио главного судебного пристава Карелии Андрей Киндт приглашает жителей республики на личный прием

Личный прием граждан и представителей организаций пройдет по вопросам взыскания алиментных платежей, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.
В УФССП Карелии 15 июня с 10.00 до 12.30 будет организован личный прием граждан и представителей организаций по вопросам взыскания алиментных платежей.
Личный прием проведут:
— Врио руководителя УФССП России по Республике Карелия — главного судебного пристава Республики Карелия Андрей Киндт;
— Врио начальника отдела организации исполнительного производства Ольга Томилова;
— начальник отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Андрей Ламзин;
— начальник отделения организации дознания Адалят Мурадов.
Прием будет проводиться по адресу: г. Петрозаводск, Красная 33.
Запись по телефону 8 (814 2) 73-04-05 до 10 июня включительно.
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