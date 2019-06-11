Все будущие водители грузовиков и автобусов сдали экзамен

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06.06.19 06:52
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На площадке автошколы "Престиж" и на улицах города Петрозаводска 31 мая прошел очередной экзамен ГИБДД "на права".
В этот день 100% кандидатов в водители "открывавших" категории С (грузовик) и D (автобус), сделали это!
Надо понимать, что успешная сдача экзамена – вполне обычное явление в автошколе "Престиж", но когда права получат все, кто пришел на экзамен, – это особенно приятно, тем более когда речь идет о "профессиональных" категориях!
Так что тем, кто хочет получить права, есть повод задуматься, куда идти учиться.
Тем более что с точки зрения возможностей у "Престижа" отличный выбор. В автошколе ведется обучение на категории М, А, А1, В, С, D, ВЕ, СЕ, а также на квадроциклы и снегоходы.
Тел. для справок 27-45-45.
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