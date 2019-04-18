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Новости. Общество
14:34, 18 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

"Все, что касается мусора, должно быть в руках у государства и жёстко контролироваться государством"

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Председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии Виталий Красулин прокомментировал реализацию "мусорной реформы" в республике.

Так называемая "мусорная реформа", которая сейчас активно реализуется по всей России, вызывает острые дискуссии, а в некоторых регионах и активный протест жителей. Речь идет о тех областях и республиках, где с приходом на этот рынок региональных операторов резко выросли тарифы на вывоз ТБО для населения, а качество предоставления услуги ухудшилось.

В Карелии "мусорная реформа" началась еще в прошлом году и активного протеста не вызывает, тем не менее, работой регионального оператора многие недовольны. Практически каждый день появляется информация о сбоях в вывозе мусора, особенно в районах.

Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Заксобрания Карелии, председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Виталия Красулина.

"Я считаю, все, что касается мусора, должно быть в руках у государства и жёстко контролироваться государством, в том числе, находиться под пристальным вниманием различных правоохранительных органов, - сказал Виталий Красулин. – На мой взгляд, только государство в данном случае может гарантировать потребителям, что все будет делаться в соответствии с законом и качественно – по всем нормам и стандартам. И региональные операторы должны быть государственными предприятиями, и свалки, и заводы по переработке мусора должны быть в собственности у государственных компаний. Мусор – это такая сфера, которую необходимо жестко контролировать. Сейчас, мне кажется, контроль недостаточный, поэтому мы сталкиваемся с проблемами".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-18 14:53:39
В гос.предприятиях порядка будет больше, однозначно.
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