Все ковши пропали на популярном роднике в Петрозаводске

Людям нечем набрать воду на роднике на Кукковке.
С непрятной неожиданностью столкнулись любители родниковой воды в привычном местечке на Кукковке.
Как сообщили горожане, им не удалось набрать воду, так как пропали все ковши.
Об этом жители карельской столицы рассказали в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».
Речь шла о роднике в новом парке, у «Ленты».
«Люди приходят за водой, а набрать нечем, и уходят пустые», — посетовали горожане.
Ранее в сети пожаловались на мутную воду в роднике.
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