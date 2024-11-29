Все ковши пропали на популярном роднике в Петрозаводске

Людям нечем набрать воду на роднике на Кукковке.

С непрятной неожиданностью столкнулись любители родниковой воды в привычном местечке на Кукковке.

Как сообщили горожане, им не удалось набрать воду, так как пропали все ковши.

Об этом жители карельской столицы рассказали в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Речь шла о роднике в новом парке, у «Ленты».

«Люди приходят за водой, а набрать нечем, и уходят пустые», — посетовали горожане.

Ранее в сети пожаловались на мутную воду в роднике.