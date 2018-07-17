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Новости. Общество
13:47, 17 Июля 2018

Все надзорные ведомства дали "добро" на работу лагеря на Сямозере накануне трагедии

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В Петрозаводском городском суде показания по делу о гибели детей на Сямозеро дали экс-министр здравоохранения и социального развития Карелии Валентина Улич и бывший детский омбудсмен Оксана Старшова.

В настоящее время Улич работает заместителем главного врача Детской республиканской больницы. В 2016 году она являлась министром здравоохранения и социального развития, заместителем главы Карелии по социальным вопросам.

По ее словам, власти не могли и до сих пор не могут контролировать деятельность частных детских лагерей в полном объеме.

"Мы контролировали деятельность этих лагерей только в рамках заключенных с ними контрактов. Мы не можем в деятельность этих лагерей, если мы с ними не имеем каких-то взаимоотношений", - заявила Улич.

Экс-чиновник отметила, что лагерь на Сямозере проверялся перед каждой сменой. У компании были получены разрешение на ведение деятельности от всех надзорных ведомств. Проверяющие, по словам Улич, не нашли нарушений, которые бы не позволяли открыть лагерь и запретить его работу. При этом лагерь открылся с запретом на использование пляжа.

В то же время адвокат Михаил Шогин на заседании отметил, что контракт с ООО "Парк-отель "Сямозеро" был заключен 1 июня 2016 года, первая смена открылась 3 июня, а полный пакет разрешительных документов был получен 6 июня, хотя, по словам адвоката, документы должны быть предоставлены за пять дней до заключения контракта.

"Если смена начала работать, то все надзорные органы дали заключения, что в лагере все соответствует нормам. Мы бы не повезли детей в лагерь, если бы хоть у одного ведомства были отрицательные какие-то решения", - уточнила Улич.

Во время допроса Улич вспомнила, что в 2015 году в министерство поступали жалобы на работу лагеря, как от детей, так и от родственников. Более того, несколько воспитанников сбежали из лагеря, добрались до главы Эссойлы и рассказали, что они голодают.

Оксана Старшова будучи уполномоченным по правам ребенка в Карелии также в 2015 году выезжала в лагерь с проверкой по заявлению одного из родителей, который пожаловался на тот, как доставляют детей в лагерь. После проверки она направила обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести внеплановую проверку в лагере. При этом Старшова утверждает, что тоже не обнаружила серьезных нарушений в деятельности организации, из-за которых стоило закрыть лагерь.  

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-17 16:35:34
Имитация деятельности!
Трагедия случилась не от отравления, не от плохого состояния домов или мебели. Исключительно из-за нарушения правил проведения похода на воде. Но в который раз тема потребнадзора и разрешений в суде перемалывается.
Мизантроп
2018-07-17 16:57:23
Leopol'd, Нет, нет и еще раз нет. Исключительно из-за жадности.
dgin
2018-07-17 16:03:19
Как то видимо надзирающие прокуроры избежали уголовной ответственности .
кир
2018-07-17 14:02:02
Почему у нас такие долгие суды? Поглощают бюджет непомерно. Они не в цифровом веке пребывают, а в прошлом.
Гость
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