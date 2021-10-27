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Все праздничные мероприятия в честь Дня народного единства в Петрозаводске пройдут в онлайн-формате

Новости. Общество
07:50, 27 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Карелии традиционные конкурсы, акции и концерты в честь Дня народного единства состоятся в режиме онлайн.

В преддверии Дня народного единства в Петрозаводске стартует цикл онлайн-мероприятий. Как сообщили в мэрии Петрозаводска, к празднику, призванному напомнить о многонациональном богатстве нашей страны, муниципальные учреждения готовят для горожан большую развлекательную программу.

Так, Молодежный центр «Смена» запустил в соцсетях флешмоб «Мы едины». Присоединиться к нему могут все желающие. Для этого необходимо разместить в интернет-пространстве фотографии со своими друзьями - представителями разных национальностей России. С 1 ноября на странице учреждения также будут публиковаться видео мастер-классов, посвященных народному творчеству. Рубрика «Узнай Карелию» познакомит с достопримечательностями и традициями северного края.

Помимо этого, в канун праздника «Смена» проведет опрос петрозаводчан. В рамках акции «Мы разные, но мы вместе» активисты узнают, насколько хорошо жители нашего города знакомы с культурой народов, населяющих Карелию, и предложат поучаствовать в тематической викторине.

В детских садах города пройдет праздничная акция «Дерево толерантности». С помощью различной техники рисования дошкольники вместе с родителями «расскажут» о дружбе народов. Для учащихся школ проведут в онлайн-формате тематические классные часы и конкурсы чтецов.

На сайте муниципальных библиотек 3 ноября стартует онлайн-марафон узбекской, таджикской и украинской культур - «Россия объединяет»: http://biblioteka.ptz.ru/. Основой для проведения мероприятия стали творческие встречи в рамках проекта «Петрозаводск читает национальную литературу».

На Советской площади в Петрозаводске 3 ноября откроется планшетная фотовыставка Государственного музея-заповедника «Кижи» - «И снова в образе явилась…».

В праздничный день горожан ждет онлайн-концерт «Вместе целая страна!» с участием творческих коллективов, солистов Музыкального театра Карелии, студентов Петрозаводской государственной консерватории и Карельского колледжа культуры и искусств, представителей национальных обществ. Музыкальный подарок можно будет увидеть 4 ноября на странице Городского дома культуры. Здесь же, в рамках акции «Kruuga вкусов», состоится показ праздничного видеоклипа: представители национальных диаспор, проживающих на территории Петрозаводска, приготовят большой пирог с начинками, характерными для традиционной кухни того или иного народа.

Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова ко Дню народного единства подведет итоги фестиваля «Русская душа», а Детская школа искусств им. М.А. Балакирева предложит концертную программу, подготовленную к празднику учащимися.

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