Все праздничные мероприятия в честь Дня народного единства в Петрозаводске пройдут в онлайн-формате

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Карелии традиционные конкурсы, акции и концерты в честь Дня народного единства состоятся в режиме онлайн.

В преддверии Дня народного единства в Петрозаводске стартует цикл онлайн-мероприятий. Как сообщили в мэрии Петрозаводска, к празднику, призванному напомнить о многонациональном богатстве нашей страны, муниципальные учреждения готовят для горожан большую развлекательную программу.



Так, Молодежный центр «Смена» запустил в соцсетях флешмоб «Мы едины». Присоединиться к нему могут все желающие. Для этого необходимо разместить в интернет-пространстве фотографии со своими друзьями - представителями разных национальностей России. С 1 ноября на странице учреждения также будут публиковаться видео мастер-классов, посвященных народному творчеству. Рубрика «Узнай Карелию» познакомит с достопримечательностями и традициями северного края.



Помимо этого, в канун праздника «Смена» проведет опрос петрозаводчан. В рамках акции «Мы разные, но мы вместе» активисты узнают, насколько хорошо жители нашего города знакомы с культурой народов, населяющих Карелию, и предложат поучаствовать в тематической викторине.



В детских садах города пройдет праздничная акция «Дерево толерантности». С помощью различной техники рисования дошкольники вместе с родителями «расскажут» о дружбе народов. Для учащихся школ проведут в онлайн-формате тематические классные часы и конкурсы чтецов.



На сайте муниципальных библиотек 3 ноября стартует онлайн-марафон узбекской, таджикской и украинской культур - «Россия объединяет»: http://biblioteka.ptz.ru/. Основой для проведения мероприятия стали творческие встречи в рамках проекта «Петрозаводск читает национальную литературу».



На Советской площади в Петрозаводске 3 ноября откроется планшетная фотовыставка Государственного музея-заповедника «Кижи» - «И снова в образе явилась…».



В праздничный день горожан ждет онлайн-концерт «Вместе целая страна!» с участием творческих коллективов, солистов Музыкального театра Карелии, студентов Петрозаводской государственной консерватории и Карельского колледжа культуры и искусств, представителей национальных обществ. Музыкальный подарок можно будет увидеть 4 ноября на странице Городского дома культуры. Здесь же, в рамках акции «Kruuga вкусов», состоится показ праздничного видеоклипа: представители национальных диаспор, проживающих на территории Петрозаводска, приготовят большой пирог с начинками, характерными для традиционной кухни того или иного народа.



Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова ко Дню народного единства подведет итоги фестиваля «Русская душа», а Детская школа искусств им. М.А. Балакирева предложит концертную программу, подготовленную к празднику учащимися.