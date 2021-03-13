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Все силы брошены на уборку от снега тротуаров, сообщили в мэрии Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:35, 14 Марта 2021
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Снегоуборочная техника сосредоточена на уборке тротуаров в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника ООО "ТехРент" вывозила снег с улиц Пушкинской, Куйбышева, Фридриха Энгельса, Андропова, Дзержинского, Красноармейской и других.

Сегодня подрядчик сосредоточен на очистке и обработке противогололёдными средствами тротуаров.

Напомним, что из городского бюджета были выделены дополнительные средства на ликвидацию снежных завалов. С начала зимы с улиц карельской столицы подрядчик вывез уже более 60 тысяч тонн. Среднемесячная норма осадков в январе была превышена на 36 %, в феврале на 76 %.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051.

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