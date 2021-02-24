Все в дом! Мебельная отрасль самая популярная на рынке России

Пандемия коронавируса негативно повлияла на все сферы бизнеса, заставив предпринимателей быстро менять подход к продажам и подстраиваться под изменения потребительских привычек.

Но не все отрасли претерпели убытки. Многие россияне принялись активно обустраивать свои дома, минимизируя последствия коронакризиса для производителей мебели.

Динамика продаж

Переход россиян на удаленный формат жизни, сместил фокус их внимания в сторону своих жилищ. Отказываясь от привычных трат, россияне занялись ремонтом, улучшением условий проживания и сменой интерьера. В то время как выездной турпоток потерял 80%, а вместе с ним жители России перестали тратить деньги на развлечения, билеты и отели, сэкономленные средства были пущены на обустройства квартир. Так, согласно статистике аналитиков Promokodik.net (известного сервиса с промокодами на товары и услуги), объем продаж товаров из категории "Мебель" и "Дом и Уют" увеличился на 7% и 7,7% соответственно. А их доля на рынке составила 14% от общего количества заказов. Например, показатели прибыли мебельных магазинов только от продажи обеденных столов возросли на 445% (32,8 млн руб. в денежном эквиваленте). Продажи прихожих повысились на 152%, диванов — на 127%. Увеличился и средний чек. В этом году он составил 7, 9 тыс. руб., что на 13% выше прошлогодних показателей.

Большие вложения потребители сделали и в обустройство домашних кабинетов — продажи мебели данной категории возросли до 171 млн руб. (по сравнению с 85 млн руб. в предыдущем году).

Как отмечают эксперты, тяга к апгрейду коснулась не только квартир, но и загородных домов, дач и придомовых участков. Так, вплоть до заморозков в прошлом году садовые качели были одним из самых популярных товаров среди покупателей.

Развитие смежного сектора

Оставаясь дома, жители России не довольствовались только покупкой новой мебели или переклейкой обоев. Ограничения в работе ресторанов и кафе, а также стремление к экономии, привели к тенденции больше готовить дома и меньше прибегать к заказу готовой пищи. Многие решили поменять или купить новую электронику и технику. Поэтому товары из категории "Бытовая техника" возросли на 16,5%, а самыми востребованными стали телевизоры, холодильники и ноутбуки. Кроме того, лидером продаж выступили смартфоны и игровые приставки.

Новый вирус и его масштабы привели также к трансформации отношения к своему здоровью среди россиян. Как итог — тотальное увлечение ЗОЖ, спортом и активным образом жизни. Благодаря этому, значительно вырос спрос на спортивный инвентарь и одежду для занятий.

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