«Всего несколько граммов взрывчатки в новогоднем фейерверке могут покалечить или убить человека» (ВИДЕО)

В канун сезона фейерверков МЧС Карелии выпустило эпичное видео о безопасном использовании пиротехники.

МЧС Карелии рассказало жителям республики, как избежать трагедии при использовании пиротехники на новогодних праздниках.

«Каждый год из-за фейерверков сгорают десятки квартир и частных домов, сотни погибших, среди них много детей. Этого можно избежать, не делая ничего сложного. Просто не запускайте фейерверки вблизи жилых домов. Не давайте пиротехнику в руки детям. В случае чрезвычайной ситуации звоните в экстренные службы».