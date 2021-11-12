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«Всего несколько граммов взрывчатки в новогоднем фейерверке могут покалечить или убить человека» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:02, 11 Декабря 2021
фото: кадр с видео

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В канун сезона фейерверков МЧС Карелии выпустило эпичное видео о безопасном использовании пиротехники.

МЧС Карелии рассказало жителям республики, как избежать трагедии при использовании пиротехники на новогодних праздниках.  

«Каждый год из-за фейерверков сгорают десятки квартир и частных домов, сотни погибших, среди них много детей. Этого можно избежать, не делая ничего сложного. Просто не запускайте фейерверки вблизи жилых домов. Не давайте пиротехнику в руки детям. В случае чрезвычайной ситуации звоните в экстренные службы».  

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-12-11 12:43:47
Проводили бы лишь на разрешенных площадках под присмотром МЧС, а в других местах запретили, но не выгодно.
кир
2021-12-11 10:17:35
Скоро начнут взрывать и метать.
Саныч
2021-12-11 09:25:26
Три рубля и каска.
Гость
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