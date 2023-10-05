Всех собак-ветеранов полиции разобрали по домам жители Карелии

Полиция бесплатно отдала в проверенные руки четырех немецких овчарок, отслуживших свое в кинологической службе МВД.

Стражи порядка бесплатно раздали четырех овчарок, отслуживших свой срок в кинологической службе полиции.



«Полицейские искренне благодарят всех любителей животных в Карелии. Объявление о том, что служебным собакам, вышедшим на заслуженный отдых, требуются хозяева „сработало“ буквально за двое суток. Полсотни тысяч пользователей ознакомились с этой информацией и в итоге все четвероногие обрели новые семьи: кто-то из хвостатых остался в Петрозаводске, а кто-то переедет на север республики», — говорится в пресс-релизе МВД республики.



Напомним, всем псам-кинологам исполнилось восемь лет, — обычно это предельный возраст для животных, которые помогают полицейским выполнять служебные задачи.



Новые хозяева появились у немецких овчарок по кличкам Граф, Булат, а также Агги и Квин Дансинг Астория.





