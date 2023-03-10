Всемирный фонд природы (WWF) включили в список иноагентов

Минюст РФ признал WWF иноагентом за препятствие реализации промышленных проектов.
Российский Минюст объяснил решение включить Всемирный фонд природы (WWF) в список физлиц - иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет «Газета.ру».
Ранее министерство опубликовало новых иностранных агентов.
По данным Минюста, Всемирный фонд природы получал финансирование из иностранных источников и под видом защиты природы, окружающей среды и биологического разнообразия видов препятствовал промышленному развитию.
«Представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — сообщает ведомство.
В министерстве добавили, что фонд в негативном свете освещал принимаемые госорганами решения и проводимую ими политику.
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