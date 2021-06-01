Реклама на сайте
Прислать новость
Завтрак за государственный счет 1
Сегодня 15:40
Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки
Сегодня 09:41
Замедление роста цен в Карелии объяснили спадом пандемии коронавируса 2
Сегодня 12:08
В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком 2
Сегодня 15:13

Всероссийская перепись населения в Карелии начнется с островитян

Новости. Общество
18:00, 01 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов начинается с труднодоступных районов – в Карелии такими признаны острова Заонежья, Белого моря и Ладоги, сообщили в правительстве республики.

Всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдаленных районах республики пройдет в июне этого года. В первый месяц лета перепишут жителей населенных пунктов, расположенных на островах Заонежья, Белого моря и Ладоги.

Большинство населенных пунктов — 21 деревня — относится к Великогубскому сельскому поселению Медвежьегорского района, также это деревня Остров Большой Жужмуй в Беломорском районе и поселок Валаам, относящийся к Сортавальскому городскому поселению. Все они удалены на значительное расстояние друг от друга, и добраться туда можно только водным путем.

Постоянным жителям островных территорий переписчики зададут 33 вопроса. 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Остальные 10 вопросов связаны с жилищными условиями. Иностранные граждане, временно проживающие в Карелии, ответят на семь простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в республику и продолжительность пребывания.

В настоящее время Карелиястат совместно с руководителями муниципальных образований, где есть труднодоступные и отдаленные территории, завершают подготовку к переписи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»