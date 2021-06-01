Всероссийская перепись населения в Карелии начнется с островитян

Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов начинается с труднодоступных районов – в Карелии такими признаны острова Заонежья, Белого моря и Ладоги, сообщили в правительстве республики.

Всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдаленных районах республики пройдет в июне этого года. В первый месяц лета перепишут жителей населенных пунктов, расположенных на островах Заонежья, Белого моря и Ладоги.

Большинство населенных пунктов — 21 деревня — относится к Великогубскому сельскому поселению Медвежьегорского района, также это деревня Остров Большой Жужмуй в Беломорском районе и поселок Валаам, относящийся к Сортавальскому городскому поселению. Все они удалены на значительное расстояние друг от друга, и добраться туда можно только водным путем.

Постоянным жителям островных территорий переписчики зададут 33 вопроса. 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Остальные 10 вопросов связаны с жилищными условиями. Иностранные граждане, временно проживающие в Карелии, ответят на семь простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в республику и продолжительность пребывания.

В настоящее время Карелиястат совместно с руководителями муниципальных образований, где есть труднодоступные и отдаленные территории, завершают подготовку к переписи.