Всероссийский музей в Москве представит народный промысел из Карелии

Выставка «Заонежская вышивка: коллекции и судьбы» будет представлена в музее декоративных искусств.

Заонежская вышивка будет продемонстрирована во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Об этом рассказали в правительстве Карелии.

Народный промысел, считающийся одним из крупнейших в республике, функционирует и на сегодняшний день в Медвежьегорском районе.

Посетителей выставки познакомят с историей вышивки и артели — с конца 19 века до наших дней. Представлены работы первых мастериц артели, фотографии вышивальщиц, жизнь в войну и послевоенный период, переход на машинное производство и сотрудничество с НИИ художественной промышленности.

Выставка будет открыта с 15 ноября по 15 декабря 2022 года во Всероссийском музее декоративного искусства, располагающемся в центре Москвы. Организатором выставки также выступил Музей-заповедник «Кижи».