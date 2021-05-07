«Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки, случаи трусости, подлости, предательства»

фото: Слушая рассказ ветерана. К сожалению, нам не известно, где и когда сделан этот снимок из фотоархива Бориса Ивановича Семенова.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказывает, как отмечали 9 мая в советские годы.

- Наше поколение застало поколение победителей Великой Отечественной войны, - рассказывает Армас Машин. - Фронтовики были рядом не только на праздниках и встречах с молодежью, а в самой обыкновенной, повседневной жизни – дома и в гостях у друзей, во дворе и на улице, в школе и вузе, в трудовых коллективах после вуза.

…В откровенных, «непарадных» рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне.

Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы.

Вспоминая встречи с ветеранами войны, спустя годы, я хорошо понимаю смысл слов, которые в юности порой казались штампом или «официозом»: советский народ разгромил фашизм и победил в Великой Отечественной войне под руководством Коммунистической партии. Среди воинов, отмеченных правительственными наградами на войне, коммунисты и комсомольцы составляли более 60 процентов. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза почти три четверти – коммунисты.

Это правда истории – даже, если кому-то не нравится – и другой правды нет.

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