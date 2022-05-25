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Встреча с этноблогером и шатер предсказательницы ждут жителей Петрозаводска на «Библионочи»

Новости. Культура
17:20, 25 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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Минкульт Карелии опубликован программу «Библионочи-2022», которая пройдет 28 мая.

Акция, объединяющая любителей чтения и познавательного досуга, в прежние годы проводилась в апреле. В этом году ее решено было передвинуть на конец весны и приурочить ко Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. В Год культурного наследия народов России ее тема — «Про традиции», рассказали в Минкультуры Карелии.

Программа крупнейшей библиотеки республики — Национальной библиотеки — посвящена культуре России и Карелии. Ее по традиции открывают Библиосумерки — мероприятия для детей. В 14:00 библиотека предлагает квест-экскурсию «Волшебные книги и места их обитания» (7+) — мероприятие по предварительной регистрации на сайте библиотеки.

С 15:00 до 20:00 будет проходить семейная творческая программа «Город мастеров» (7+). В рамках программы состоится мастер-класс «Хозяин карельского леса», который проводит Галина Игнатьева, преподаватель отделения живописи Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева, выступление ансамбля «Цыганочка» под руководством Юлии Никоновой, мастер-класс «Ягодное лукошко» про растительный мир Карелии, который проводит доцент кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ, кандидат биологических наук Анастасия Стародубцева и мастер-класс исторического фехтования клуба «SWORD. Петрозаводск». Также в программе: карельская роспись, каргопольская игрушка, «берестоплетение», импровизация на музыкальных инструментах и шатёр предсказательницы.

В 16:00 пройдет творческая встреча с художником Дмитрием Дмитриевым и этноблогером Татьяной Бердашевой «Вяйнямёйнен в «Vectr» (12+).

С 18:00 юных краеведов пригласят на игровую программу «Страницы наследия Карелии» (8+). Участников ждут вопросы о загадочных петроглифах, великолепном архитектурном ансамбле острова Кижи, замечательном народном художнике Крониде Гоголеве. На программу также необходима предварительная регистрация.

С 18:00 до 20:00 — мастер-классы «Рождения кантеле» (7+) от художника Елены Фёдоровой, автора тактильных книг.

Основная программа Библионочи в Петрозаводске начинается 28 мая в 17:00, когда двери для любителей поэзии распахнёт клуб «Сонет». В 18:00 состоится открытие выставки посетившего более 60 стран фотохудожника Владимира Ларионова «Восток — дело тонкое» (12+).

В 18:00 и 20:00 — экскурсии по одной из старейших улиц нашего города улице — Соборной. В 19:00 в конференц-зале библиотеки состоится творческий вечер Елены Сойни  — филолога, литературоведа, поэта, переводчика, драматурга. В 20:00 — семейный интеллектуальный quiz «Привет, Эйнштейн!» (12+), по предварительной регистрации на сайте.

Как и в предыдущие пару лет, будет представлена и онлайн-программа Библионочи: состоится «Большой библиотечный квест», видеопроект «Карельские сказки» и виртуальные книжные выставки.

В библиотеках Карелии в рамках акции пройдут фольклорные посиделки, тематические игры, викторины, медиапрезентации, выставки, мастер-классы, открытые чтения, фотозоны и многое другое.

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