Вступил в силу запрет пополнения анонимных электронных кошельков наличными

С сегодняшнего дня в России нельзя будет пополнить наличными неидентифицированные электронные кошельки.

Такое ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе», сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, если клиент не прошел идентификацию, то пополнить денежные средства он сможет только с использованием банковского счета.

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.

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