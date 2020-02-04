Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Соответствующие изменения разъяснила Федеральная таможенная служба России.
При перемещении денежных средств свыше определенной суммы через таможенную границу ЕАЭС физлица будут одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.
О какой сумме идет речь и какие документы потребуются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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