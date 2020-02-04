890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии женщина была изгнана из зала суда за кормление ребенка грудью 7
Сегодня 07:15
Будет хуже? Или лучше? 2
Сегодня 13:09
Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Петрозаводске 5
04.02.2020 17:20
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии 3
04.02.2020 17:15

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новости. Общество
09:06, 05 Февраля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Загрузка...

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Соответствующие изменения разъяснила Федеральная таможенная служба России.

При перемещении денежных средств свыше определенной суммы через таможенную границу ЕАЭС физлица будут одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

О какой сумме идет речь и какие документы потребуются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-02-05 10:48:29
Столица, вы либо всю новость публикуйте, либо не начинайте. Да, мне в падлу переходить на другой ресурс, что бы прочитать дополнительные две строчки. И мне до лампочки, если у вас перекрестная договоренность с вестями Карелии.
кир
2020-02-05 11:03:21
nae, что за стиль? Всегда был выдержанным и тактичным. Хотя, в принципе, поддерживаю. Просто неохота им работать. Прямо как дворникам.
nae
2020-02-05 11:33:42
кир, настроение подвело ))
кир
2020-02-05 13:14:57
nae, :)
Андрей Дубенский
2020-02-05 10:21:10
Замечательные правила. Типа раньше такого не было и баксы тоннами таскали?
Да и кто наличку такими дозами везет, кроме мафии?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
Будет хуже? Или лучше? 2
Как смена российского правительства скажется на реализации ФЦП развития Карелии.
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 13
03.02.2020 15:03
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 9
31.01.2020 11:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Кофе со сливками
Акела не промахнулся
Валерий Тольский в свои 80 лет ходит на охоту, гоняет на квадрацикле и не печалится о том, что его советов больше не спрашивают.  
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»