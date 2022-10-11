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ВТБ дополнил пакеты услуг для СМБ бизнес-сервисами

Новости. Общество
16:31, 20 Октября 2022
фото: © Shutterstock

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ВТБ расширил состав пакетов услуг для СМБ и предложил клиентам оформить бесплатно и онлайн подписку на бизнес-сервисы «Юрист24», «Конструктор документов» и «Цифровая бухгалтерия Cifra».

Небанковские сервисы позволят предпринимателям закрыть потребности по ведению бизнеса, сэкономить время на рутинных операциях и средства на оплату услуг привлекаемых специалистов.

Подписка доступна для всех клиентов среднего и малого бизнеса в течение всего срока действия любого из пяти пакетов услуг РКО, в том числе бесплатного пакета «На старте».  Подключая пакет услуг от ВТБ, клиенты получают не только необходимый набор банковских продуктов с возможностью увеличения лимитов при подключении дополнительных опций, но и могут бесплатно активировать набор бизнес-сервисов. Подключить сервисы клиенты могут самостоятельно в личном кабинете интернет-банка ВТБ Бизнес.

«ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании. Теперь к стандартному набору банковских услуг и операций мы добавили в качестве полезного бонуса три небанковских сервиса. Из всей экосистемы мы выбрали самые востребованные среди наших клиентов — юридические услуги, конструктор документов и бухгалтерию», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Узнать подробнее о пакетах услуг для бизнеса от ВТБ можно на сайте банка. 

«Юрист 24» — дистанционная квалифицированная юридическая поддержка 24/7 по широкому кругу вопросов, связанных с ведением бизнеса, а также консультации по другим отраслям права. Сервис поможет при заключении сделок или покупке недвижимости, в ведении переговоров с партнерами и госорганами. Специалисты проконсультируют по узкоспециализированным правовым вопросам, которые не покрывает экспертиза штатного юриста, а также помогут в решении личных вопросов руководителя (налоговый вычет, сопровождение в случае ДТП и другое).

«Конструктор документов» — онлайн-сервис, который помогает за пару минут сформировать юридически правильные документы для бизнеса и личных целей. База содержит более 1500 шаблонов, которые учитывают последние изменения законодательства, и позволяет вести совместную работу над документами. Сервис экономит время и трудозатраты на создание документов, может заменить штатного юриста в компании или стать полезным инструментом для упрощения его работы, позволит создать единую базу документов.

«Цифровая бухгалтерия Cifra» — сервис включает все необходимое для ведения бухгалтерского и налогового учета. Для решения сложных вопросов пользователи могут обратиться к специалистам. Cifra поможет создавать, выставлять и оплачивать счета, рассчитать налоги и страховые взносы, бухгалтер подготовит платежные поручения в бюджет, отчетность, ответит на вопросы в чате. Сервис позволяет подключать счета всех банков, где открыты счета, контролировать и выполнять по ним операции.

Реклама / Банк ВТБ (ПАО) / ИНН 7702070139

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