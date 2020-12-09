Вторичное жилье предлагают включить в программу льготной ипотеки, но банки против

Программу льготных ипотечных кредитов под 6,5% следует распространить также на вторичное жилье, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом она заявила на заседании Совета Совфеда по финансовым рынкам.

"Есть и определённые риски: наблюдающийся рост цен на жильё может съесть существенную часть помощи семьям. К тому же сформировался заметный разрыв между ценами на первичное и вторичное жильё", — заявила Матвиенко, чьи слова цитирует агентство REGNUM.

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