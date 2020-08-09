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Второй диагностический центр откроется на базе онкодиспансера Карелии в сентябре

Новости. Общество
14:30, 10 Августа 2020
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Новый диагностический центр поможет решить вопрос с очередью при диагностике больных с онкологической патологией из районов республики.

Как пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте", сегодня существует большая проблема с очередностью при диагностике больных с онкологической патологией из районов. При этом в диагностике злокачественных опухолей медики должны уложиться в 12 дней.

"Для этого создается совершенно новый второй диагностический центр на базе Республиканского онкологического диспансера в сентябре 2020 года. Это нам позволило разделить больных на два потока. Жители Петрозаводска будут обследоваться в основном здании Республиканского онкологического диспансера, а жители районов Карелии – вновь создаваемом диагностическом центре на ул. Мичуринской,11", - сообщил министр.

В новый диагностический центр уже закуплены цифровой аппарат МРТ, стоимостью около 90 млн рублей. У него более широкий спектр программных пакетов: протоколы нейровизуализации для исследования головы и позвоночника, протоколы для магнитно-резонансной ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества, протоколы для кардиовизуализации, для визуализации абдоминальной и тазовой областей, в том числе магнитно-резонансная колонография, магнитно-резонансная холангиография-панкреатография, протоколы для ортопедии. Приобретены для центра пять аппраратов УЗИ (экспертного класса, общей стоимостью 10 млн рублей, цифровой маммограф с биопсийной приставкой и функцией томосинтеза за 30 млн. рублей.

Здесь будут созданы кабинеты для проведения эндоскопических исследований и кабинеты врачей-онкологов.

Сейчас идет работа по наполнению кадрами нового диагностического центра.

По словам главы Минздрава, в республике продолжает развиваться диагностической служба и в самих районах, поскольку концентрировать всех больных в Петрозаводске невозможно.

"Мы создаём межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи, которых в Карелии не было. 14 июля открыли такой центр в Костомукше, в планах до конца года – Сегежа. После 2020 года такие центры появятся в Сортавале и Беломорске, в петрозаводских городских поликлиниках № 1 и 4", - отметил Михаил Охлопков.

В остальных ЦРБ появятся первичные онкологические кабинеты.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о прорыве в оснащении службы лучевой диагностики.

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