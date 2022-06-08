Второй этап записи в первые классы в Карелии стартует 6 июля

В среду в Карелии начнется запись в первые классы для детей, не проживающих на закрепленной территории.

По сообщению Минобразования и спорта республики, 6 июля в 9.00 стартует запись в первые классы для детей, не проживающих на закрепленной территории. Прием заявлений будет осуществляться до момента заполнения свободных мест в школе, но не позднее 5 сентября 2022 года.

Заявление и документы можно подать лично в школу, через портал Госуслуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, на электронную почту учреждения, через официальный сайт школы или другим способом через интернет. Информацию о наличии свободных мест и правилах приема в конкретное общеобразовательное учреждение можно уточнить непосредственно в школе.

По информации администрации Петрозаводска, в столице Карелии уже зачислено 3395 детей. В школах открыто 130 первых классов.

Ранее сообщалось, во время первого этапа зачисления в апреле число заявлений на прием детей Петрозаводска в первые классы намного превысило количество мест.