Второй завод пожарных роботов строят в Петрозаводске

Компания "ЭФЭР", которая занимается высокотехнологичным производством пожарной робототехники, строит второй завод в Петрозаводске.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Они сегодня реализуют уже проект - там идет большая стройка - проект на 324 млн рублей, который позволит увеличить почти в 2 раза объем выпускаемой продукции и создать 28 дополнительных рабочих мест. По сути это второй завод по цифровому производству пожарных роботов", - сказал Ермолаев. Чем помогали власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".