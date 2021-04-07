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Второй завод пожарных роботов строят в Петрозаводске

Новости. Экономика
12:56, 08 Апреля 2021
фото: ИА "Республика"/Любовь Козлова
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Компания "ЭФЭР", которая занимается высокотехнологичным производством пожарной робототехники, строит второй завод в Петрозаводске.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Они сегодня реализуют уже проект - там идет большая стройка - проект на 324 млн рублей, который позволит увеличить почти в 2 раза объем выпускаемой продукции и создать 28 дополнительных рабочих мест. По сути это второй завод по цифровому производству пожарных роботов", - сказал Ермолаев.

Чем помогали власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-08 13:04:49
Завод это сильно сказано! :) Заводик с дополнительными 28 рабочими местами, а столько шума из нечего.
Роман Ромааан
2021-04-08 14:30:50
zanoza, вы на зарплате тут чтоли?)) Что не новость (хорошая/плохая) - ваш едкий комментарий))
И главное - всё-то вы знаете, во всём разбираетесь. Просто чудо-человек!
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